2 л сиропа стоимостью 88 р. смешали с 20 л родниковой воды по цене 2 р. 20 к. за 1 л. Найдите стоимость напитка и цена. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Математика
2 л сиропа стоимостью 88 р. смешали с 20 л родниковой воды по цене 2 р. 20 к. за 1 л. Найдите стоимость напитка и цена. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2+20=22 л напитка получилосьвсего потратили на него88+20*2,2=132 руб132/22= 6 руб себистоимость 1 л напитка
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