2 л сиропа стоимостью 88 р. смешали с 20 л родниковой воды по цене 2 р. 20 к. за 1 л. Найдите стоимость напитка и цена. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА

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2 л сиропа стоимостью 88 р. смешали с 20 л родниковой воды по цене 2 р. 20 к. за 1 л. Найдите стоимость напитка и цена. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА

Автор: Гость