2 л сиропа стоимостью 88 р. смешали с 20 л родниковой воды по цене 2 р. 20 к. за 1 л. Найдите стоимость напитка и цена. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА

Математика
2 л сиропа стоимостью 88 р. смешали с 20 л родниковой воды по цене 2 р. 20 к. за 1 л. Найдите стоимость напитка и цена. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2+20=22 л напитка получилосьвсего потратили на него88+20*2,2=132 руб132/22= 6 руб себистоимость 1 л напитка

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Задача № 2. Сколько времени двигался спортсмен, если он преодолел расстояние в 120 м, причём его скорость была постоянной и составляла 0,6 м/с? З...
Ответить
Английский язык
помогите перевести вот этот текст Dear mum. London is wonderful! Yesterday jane took me to the City and the Tower of London. She showed me Trafal...
Ответить
Литература
Соченение -фантазия -подражание К.Паустовского Жильци моего дома
Ответить
Математика
(a+b):c a*c+b:k сравните
Ответить
Математика
Помогите решить поимер 2х - 15=13
Ответить