2 мензурки заполнены однородной жидкостью и имеют равные площади оснований. Одинаково ли давление мензурка дно жидкости?
Физика
2 мензурки заполнены однородной жидкостью и имеют равные площади оснований. Одинаково ли давление мензурка дно жидкости?
Ответ(ы):
Гость:
Да , т.к давление на дно зависит от плотности жидкости и высоты
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