2 мензурки заполнены однородной жидкостью и имеют равные площади оснований. Одинаково ли давление мензурка дно жидкости?

Физика
2 мензурки заполнены однородной жидкостью и имеют равные площади оснований. Одинаково ли давление мензурка дно жидкости?
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Автор: Гость
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Гость:
Да , т.к  давление на дно зависит от плотности жидкости и высоты
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