Решите пожалуйста задачу! Даю 99 баллов! Длины катетов прямоугольного треугольни??а равны 24 см, 18 см. Найдите длины отрезков, на которые биссектриса большего острого угла этого треугольника делит противолежащию сторону.
Геометрия
Решите пожалуйста задачу! Даю 99 баллов! Длины катетов прямоугольного треугольни??а равны 24 см, 18 см. Найдите длины отрезков, на которые биссектриса большего острого угла этого треугольника делит противолежащию сторону.
Ответ(ы):
Гость:
BA=ThПифагора ВА=КОРЕНЬ ИЗ 24вквадрате+18в квадрате=корень из 900=30 СД=БИССЕКТРИССА КОТОРЫЙ делит АВ на одинаковые части 30÷2=15
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