Как в контурной карте отметить рельеф?

География
Как в контурной карте отметить рельеф?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Отметить кругом то место где находится и если можно то написать (рельеф)
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