45 л вишнёвого компота разлили в банки, по 5 л в каждую, а 45 л клубничного компота-по 3 л в каждую. Для какого компота потребовалось банок больше и на сколько? задача решается НЕ УРАВНЕНИЕМ

Математика

45 л вишнёвого компота разлили в банки, по 5 л в каждую, а 45 л клубничного компота-по 3 л в каждую. Для какого компота потребовалось банок больше и на сколько? задача решается НЕ УРАВНЕНИЕМ

Автор: Гость