45 л вишнёвого компота разлили в банки, по 5 л в каждую, а 45 л клубничного компота-по 3 л в каждую. Для какого компота потребовалось банок больше и на сколько? задача решается НЕ УРАВНЕНИЕМ
Математика
45 л вишнёвого компота разлили в банки, по 5 л в каждую, а 45 л клубничного компота-по 3 л в каждую. Для какого компота потребовалось банок больше и на сколько? задача решается НЕ УРАВНЕНИЕМ
Ответ(ы):
Гость:
(45/3)-(45/5)=15-9=6 на 6 банок больше потребовалось для клубничного компота.
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