Помогите пожалуйста спасибо заранее 8т-548кг=( )т ( )кг 3км-24м=( ) кг ( ) м 2мес-45дней =( ) дн??й 12 ч+75 мин=( ) ч ( ) мин

Математика
Помогите пожалуйста спасибо заранее 8т-548кг=( )т ( )кг 3км-24м=( ) кг ( ) м 2мес-45дней =( ) дн??й 12 ч+75 мин=( ) ч ( ) мин
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)7т 452 кг 2)2м 76м 3)16дней 4)13 ч 25 мин
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