Помогите пожалуйста спасибо заранее 8т-548кг=( )т ( )кг 3км-24м=( ) кг ( ) м 2мес-45дней =( ) дн??й 12 ч+75 мин=( ) ч ( ) мин

Математика

Помогите пожалуйста спасибо заранее 8т-548кг=( )т ( )кг 3км-24м=( ) кг ( ) м 2мес-45дней =( ) дн??й 12 ч+75 мин=( ) ч ( ) мин

Автор: Гость