2,плиз решите Оксид который при взаимодействии с раствором соляной кислоты обра??ует две соли
Химия
2,плиз решите Оксид который при взаимодействии с раствором соляной кислоты обра??ует две соли
Ответ(ы) на вопрос:
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Оксид который при взаимодействии с раствором соляной кислоты образует две соли Fe3O4+8HCl=FeCl2+2FeCl3+4H2O
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