2 предложения со словом МОДЕЛЬ,но чтобы имело разные лексические значения
Русский язык
2 предложения со словом МОДЕЛЬ,но чтобы имело разные лексические значения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Модель идёт по подиуму. Ты такая красавица, совсем как модель.
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