2. При взаимодействии 400г гидроксида натрия с хлоридом меди (II) выпал осадок. Найдите массу осадка, если выход составил 7 % от теоретически возможного.

Химия

2. При взаимодействии 400г гидроксида натрия с хлоридом меди (II) выпал осадок. Найдите массу осадка, если выход составил 7 % от теоретически возможного.

Автор: Гость