2. При взаимодействии 400г гидроксида натрия с хлоридом меди (II) выпал осадок. Найдите массу осадка, если выход составил 7 % от теоретически возможного.

Химия
2. При взаимодействии 400г гидроксида натрия с хлоридом меди (II) выпал осадок. Найдите массу осадка, если выход составил 7 % от теоретически возможного.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2NaOH+CuCl2=Cu(OH)2+2NaCl n(NaOH)=400/40=10моль n(Cu(OH)2)=n(NaOH)*0.07=10*0.07=0.7моль m(Cu(OH)2)=0.7*98=68.8г
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
сравнение макро и микро эволюции 1 колонка называется так основание для сравнения 
Ответить
Английский язык
помогите написать сочинение про своё хобби ))помогите плз:**
Ответить
Биология
животные и растение редкого вида в томской области
Ответить
Қазақ тiлi
         1, укажіть ряд спільнокореневих слів а). стрункий, виструнчився,струнний,стрункість. б).нажалітися, жалібний, жаль, ужалити. в). вухо, вуш...
Ответить
Физика
Сколько метров манганиновой проволоки диаметром 0,30 мм пошло на намотку реостата сопротивлением 1000 Ом?
Ответить