2. При взаимодействии 400г гидроксида натрия с хлоридом меди (II) выпал осадок. Найдите массу осадка, если выход составил 7 % от теоретически возможного.
Химия
2. При взаимодействии 400г гидроксида натрия с хлоридом меди (II) выпал осадок. Найдите массу осадка, если выход составил 7 % от теоретически возможного.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2NaOH+CuCl2=Cu(OH)2+2NaCl n(NaOH)=400/40=10моль n(Cu(OH)2)=n(NaOH)*0.07=10*0.07=0.7моль m(Cu(OH)2)=0.7*98=68.8г
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