2.Путь земли вокруг солнца называется : А)орбитой б)эллипсом в) осью 3.выбери верн??е утверждение 1)Солне по размерам равно земле 2)земля-третья по счету от солнца планета 3)Солнечную систему образуют земля и Солне 4) с...
География
2.Путь земли вокруг солнца называется : А)орбитой б)эллипсом в) осью 3.выбери верн??е утверждение 1)Солне по размерам равно земле 2)земля-третья по счету от солнца планета 3)Солнечную систему образуют земля и Солне 4) солнце расскаленная звезда,которая дает нам свет и тепло ПОМОГИТЕ ПЖ
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Гость:
2. А) 3. 2) 4) ........
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