Какая часть Земли получает максимальное количество энергии и тепла?
География
Какая часть Земли получает максимальное количество энергии и тепла?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Экваториальная область
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