Царевич Дмитрий причислен ли Русской православной церковью к лику святых?

Гость: Гость:

Ответ подготовлен Секретарем Красноярского Епархиального Управления, благочинным церквей Красноярского округа, настоятелем Св.-Покровского Кафедрального Собора протоиереем Андреем Казанцевым и Медиа-центром «Православное слово Сибири» Беда наша в том, что историю мы изучаем по учебникам, в которых очень многое и в подборе фактов, и в их толковании зависит от субъективного взгляда авторов. В том учебнике, который Вы читали, рассказано, видимо, о «кровавом воскресении», о «слабохарактерности» последнего российского Государя, но нет ни слова о том, насколько соблюдали при жизни (и в мученической смерти своей!) Царь и его Семья все установления Православной Церкви, о том, что был он прекрасным, благочестивейшим семьянином, дававшим и при жизни своей редкостный образчик жизни по Евангелию… Не рассказано и о том, какую роль сыграл Царь-мученик в прославлении одного из самых чтимых ныне русских святых, преподобного Серафима Саровского, а также святителей Иоасафа Белгородского и Иоанна Тобольского. За время его царствования к лику святых были причислены также святитель Феодосий Черниговский (1896 г.), святая княгиня Анна Кашинская (восстановление почитания в 1909 г.), святитель Гермоген Московский (1913 г.), святитель Питирим Тамбовский (1914 г.), святитель Иоанн Тобольский (1916 г.). Николай II высоко чтил святого праведного отца Иоанна Кронштадтского. В жизни любого человека есть ошибки, прегрешения, грехи – порой весьма тягостные. В жизни последнего Российского Императора они нагляднее, чем в жизни любого из тех, кто шел 9 января, бессознательно (и безвинно, видимо) обуреваемый бесовским наваждением, к царскому дворцу. Если Вам кажется, что этот день свидетельствует о вине Государя – советую почитать специальную литературу, в том числе и в Интернете, чтобы самой досконально разобраться в причинах того, что в этот день случилось в России… И тогда мы можем с Вами к этому частному вопросу вернуться. Но вот что было по этому поводу сказано в Докладе Митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, Председателя Синодальной Комиссии по канонизации святых, На Архиерейском Юбилейном Соборе РПЦ (Москва, Храм Христа Спасителя, 13-16 Августа 2000 года): «Как политик и государственный деятель Государь поступал, исходя из своих религиозно-нравственных принципов. Одним из наиболее распространенных аргументов против канонизации Императора Николая II являются события 9 января 1905 года в Санкт-Петербурге. В исторической справке Комиссии по данному вопросу мы указываем: познакомившись вечером 8 января с содержанием гапоновской петиции, носившей характер революционного ультиматума, не позволявшей вступить в конструктивные переговоры с представителями рабочих, Государь проигнорировал этот документ, незаконный по форме и подрывающий престиж без того колеблемой в условиях войны государственной власти. В течение всего 9 января 1905 года Государь не принял ни одного решения, определившего действия властей в Петербурге по подавлению массовых выступлений рабочих. Приказ войскам об открытии огня отдал не Император, а Командующий Санкт-Петербургским военным округом. Исторические данные не позволяют обнаружить в действиях Государя в январские дни 1905 года сознательной злой воли, обращённой против народа и воплощённой в конкретных греховных решениях и поступках». Чисто по-человечески мне лично в жизни царственного мученика более всего удивительно и дорого то мгновение, когда он принял свое отречение – как раз то, что более всего вменялось ему в вину. Почитайте и об этом эпизоде тоже – подумайте, что это было: не то ли начало восхождения (вместе с Россией) на Голгофу, которое в памяти нашей воскрешает другие страницы - моление Спасителя о Чаше в Гефсиманском саду: «И, отойдя немного, пал на лице Свое, молился и говорил: Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем не как Я хочу, но как Ты. Еще, отойдя в другой раз, молился, говоря: Отче Мой! если не может чаша сия миновать Меня, чтобы Мне не пить ее, да будет воля Твоя» (Мф. 26)