2 склонение средний род слова

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2 склонение средний род слова
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Гость:
Солнце, море, озеро, счастье, место, удивление, стекло, поле, горе, небо, яблоко, лицо, растение, метро, шоссе, кино, кофе, кафе, чудо, варенье, купание, золото, мнение, звание, Отечество, царство, свойство, спасение, окно, ущелье
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