Согласны ли вы , что кантата это крупное произведение для симфонического оркестра состоит из 4 частей? Да или Нет

Музыка
Согласны ли вы , что кантата это крупное произведение для симфонического оркестра состоит из 4 частей? Да или Нет
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Лично я согласен нам это говорили в музыкальной школе
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