Согласны ли вы , что кантата это крупное произведение для симфонического оркестра состоит из 4 частей? Да или Нет

Музыка

Согласны ли вы , что кантата это крупное произведение для симфонического оркестра состоит из 4 частей? Да или Нет

Автор: Гость