2 столовые ложки стоят 480сумов а 3 чайные ложки 240 сумов. Во сколько раз столовая ложка дороже чайной?

Математика

2 столовые ложки стоят 480сумов а 3 чайные ложки 240 сумов. Во сколько раз столовая ложка дороже чайной?

Автор: Гость