2 столовые ложки стоят 480сумов а 3 чайные ложки 240 сумов. Во сколько раз столовая ложка дороже чайной?
Математика
2 столовые ложки стоят 480сумов а 3 чайные ложки 240 сумов. Во сколько раз столовая ложка дороже чайной?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)480/2=240(сумов)-стоит одна столовая ложка 2)240/3=80(сумов)-стоит одна чайная ложка 3)240/80=3 Ответ: в три раза
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