В остроугольном треугольнике авс проведены высоты bb1 и cc1 докажите что bb1c1 и bcc1 рав??ы
Геометрия
В остроугольном треугольнике авс проведены высоты bb1 и cc1 докажите что bb1c1 и bcc1 рав??ы
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Гость:
Они все перпендикулярны
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