2. В чем особенность восклицательных предложений? Ответ подкрепите примером. Помо??ите пожалуйста!!!

Русский язык
2. В чем особенность восклицательных предложений? Ответ подкрепите примером. Помо??ите пожалуйста!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Восклицательные предложения отличаются от повествовательных более выраженной эмоциональностью. Сколько можно говорить, чтобы не опаздывали! Как я рада тебя видеть! Наконец-то я сделал это! 
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