2 вариант решите пожалуйста♥
Биология
2 вариант решите пожалуйста♥
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. А ) вороний глаз ... 2. 1.) 2.) Снаружи листья покрыты кожицей ( покровная ткань) 3.) Корни , возникающие на стеблях называются боковыми 3. А) Пазуха листа- участок между основанием листа и стебля . Тургорное давление- это давление ,которое развивается в растительной клетке, когда в неё в результате осмоса входит вода , и цитоплазма прижимается к стенке. Б) Дуговое ( двудольные растения ) Сетчатое ( однодольные растения , злаки и осоки ) Параллельное ( однодольные растения , лилейные ) 4. Фотосинтез - поглощает углекислый газ , выделяет кислород , органические вещества синтезируются , содержит хлорофилл , процесс фотосинтеза происходит при наличии света . Дыхание - поглощает кислород , выделяет углекислый газ , процесс происходит в живых клетках , органические вещества расщепляются .
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