2 вариант решите пожалуйста♥

Гость: Гость:

1. А ) вороний глаз ... 2. 1.) 2.) Снаружи листья покрыты кожицей ( покровная ткань) 3.) Корни , возникающие на стеблях называются боковыми 3. А) Пазуха листа- участок между основанием листа и стебля . Тургорное давление- это давление ,которое развивается в растительной клетке, когда в неё в результате осмоса входит вода , и цитоплазма прижимается к стенке. Б) Дуговое ( двудольные растения ) Сетчатое ( однодольные растения , злаки и осоки ) Параллельное ( однодольные растения , лилейные ) 4. Фотосинтез - поглощает углекислый газ , выделяет кислород , органические вещества синтезируются , содержит хлорофилл , процесс фотосинтеза происходит при наличии света . Дыхание - поглощает кислород , выделяет углекислый газ , процесс происходит в живых клетках , органические вещества расщепляются .