2. Верны ли следующие суждения о правовом государстве? А. Только правовое государ??тво провозглашает высшей ценностью права и свободы человека. Б. Только в правовом государстве осуществляется правоохранительная деятельность. ...
Обществознание
2. Верны ли следующие суждения о правовом государстве? А. Только правовое государ??тво провозглашает высшей ценностью права и свободы человека. Б. Только в правовом государстве осуществляется правоохранительная деятельность. 1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 5. Верны ли следующие суждения о Президенте РФ? А. Президент РФ возглавляет судебную власть РФ. Б. Президент РФ является главой Правительства. 1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны ПОМОГИТЕ ОТВЕТИТЬ ПОЖАЛУЙСТА!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2. верно только А (1) 5. оба суждения неверны (4)
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