2. Верны ли следующие суждения о правовом государстве? А. Только правовое государ??тво провозглашает высшей ценностью права и свободы человека. Б. Только в правовом государстве осуществляется правоохранительная деятельность. ...

Обществознание

2. Верны ли следующие суждения о правовом государстве? А. Только правовое государ??тво провозглашает высшей ценностью права и свободы человека. Б. Только в правовом государстве осуществляется правоохранительная деятельность. 1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 5. Верны ли следующие суждения о Президенте РФ? А. Президент РФ возглавляет судебную власть РФ. Б. Президент РФ является главой Правительства. 1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны ПОМОГИТЕ ОТВЕТИТЬ ПОЖАЛУЙСТА!!!

Автор: Гость