Что разрушительнее: гнев и стресс? сообщение

Гость: Гость:

Я считаю ,что и гнев и стресс являются самыми разрушительными чувствами человека.Не нужно никому гневаться и страдать от стресса.Гнев и стресс взаимосвязаны между собой:они как бы дополняют друг друга.Они ни к чему не приводят ,кроме отрицательных результатов.Из-за них у человека появляется плохое настроение,необщительность и одиночество,ухудшение здоровья .Нужно вообще не обращать внимания на то,что тебе не приятно. Рада помочь!