Медиана прямоугольного треугольника,проведенная к гипотенузе,равна 14 см. найдите диаметр описанной окружности.
Геометрия
Медиана прямоугольного треугольника,проведенная к гипотенузе,равна 14 см. найдите диаметр описанной окружности.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
28, т.к. Медиана прямоугольного треугольника, опущенная из прямого угла, равна половине гипотенузы. А диаметр окружности, описанной вокруг прямоугольного треугольника- это ни что иное, как гипотенуза этого треугольника.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Литература
Чем по вашему мнению отличаются иллюстрации мастеров палеха к сказу П.Бажова от и??люстраций других художников?
Биология
А10. В отличие от растений , большинство животных способны: 1. размножаться 2. п??таться 3. активно передвигаться 4.расти
Другие предметы