Медиана прямоугольного треугольника,проведенная к гипотенузе,равна 14 см. найдите диаметр описанной окружности.

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28, т.к. Медиана прямоугольного треугольника, опущенная из прямого угла, равна половине гипотенузы. А диаметр окружности, описанной вокруг прямоугольного треугольника- это ни что иное, как гипотенуза этого треугольника.