А10. В отличие от растений , большинство животных способны: 1. размножаться 2. п??таться 3. активно передвигаться 4.расти

Биология
А10. В отличие от растений , большинство животных способны: 1. размножаться 2. п??таться 3. активно передвигаться 4.расти
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 активно передвигаться
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