А10. В отличие от растений , большинство животных способны: 1. размножаться 2. п??таться 3. активно передвигаться 4.расти
Биология
А10. В отличие от растений , большинство животных способны: 1. размножаться 2. п??таться 3. активно передвигаться 4.расти
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 активно передвигаться
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Русский язык
Химия
Кислоты с металлами(4), кислоты с основными оксидами(4), кислоты с солями образуя в продуктах нерастворимые или неустойчивые вещества(4) кислоты с ...