Чем по вашему мнению отличаются иллюстрации мастеров палеха к сказу П.Бажова от и??люстраций других художников?

Литература
Чем по вашему мнению отличаются иллюстрации мастеров палеха к сказу П.Бажова от и??люстраций других художников?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он более эмоционально переводит эмоции в картины
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