Чем по вашему мнению отличаются иллюстрации мастеров палеха к сказу П.Бажова от и??люстраций других художников?

Литература

Чем по вашему мнению отличаются иллюстрации мастеров палеха к сказу П.Бажова от и??люстраций других художников?

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