Чем по вашему мнению отличаются иллюстрации мастеров палеха к сказу П.Бажова от и??люстраций других художников?
Литература
Чем по вашему мнению отличаются иллюстрации мастеров палеха к сказу П.Бажова от и??люстраций других художников?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он более эмоционально переводит эмоции в картины
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