Составить предложение с любым многозначным словом
Русский язык
Составить предложение с любым многозначным словом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я рисую картину с помощью кисти. Я изобразил кисть рябины. У меня болит кисть правой руки.
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