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С Усталые путники У спускались по склону, по склону гор П быстро спускались ЗАБОР ИЗ ДЕРЕВА ИСЧЕЗЛА НА ВРЕМЯ УСЕРДНО ОТДАВАЛИСЬ Лучше всех У Исконно русский П В этой одежде С Крик гусей У Сказала вслух П В большом лесу С Глядя на огонь У Узнал сейчас П На особую полку С