2. -Выписать из каждого предложения по одному словосочетанию на каждый способ связи: Усталые путники быстро спускались по склону гор. Согласование:_________________________________________________________ Управление:_______...
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2. -Выписать из каждого предложения по одному словосочетанию на каждый способ связи: Усталые путники быстро спускались по склону гор. Согласование:_________________________________________________________ Управление:___________________________________________________________ Примыкание:__________________________________________________________ -За¬ме¬ни¬те сло¬во¬со¬че¬та¬ние «де¬ре¬вян¬ный забор», по¬стро¬ен¬ное на ос¬но¬ве со¬гла¬со¬ва¬ния, си¬но¬ни¬мич¬ным сло¬во¬со¬че¬та¬ни¬ем со свя¬зью управ¬ле¬ние. На¬пи¬ши¬те по¬лу¬чив¬ше¬е¬ся сло-во¬со¬че¬тание. -За¬ме¬ни¬те сло¬во¬со¬че¬та¬ние «вре¬мен¬но ис¬чез¬ла» , по¬стро¬ен¬ное на ос¬но¬ве при¬мы¬ка¬ния, си¬но¬ни¬мич¬ным сло¬во¬со¬че¬та¬ни¬ем со свя¬зью управ¬ле¬ние. На¬пи¬ши¬те по¬лу¬чив¬ше¬е¬ся сло-во¬со¬че¬та¬ние. - Замените словосочетание «с усердием отдавались», построенное на основе управления, синонимичным словосочетанием со связью примыкание. Напишите получившееся словосочетание. -Укажите над каждым столбиком вид связи: согласование, управление, примыкание. Лучше всех Исконно русский В этой одежде Крик гусей Сказала вслух В большом лесу Глядя на огонь Узнал сейчас На особую полку
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С Усталые путники У спускались по склону, по склону гор П быстро спускались ЗАБОР ИЗ ДЕРЕВА ИСЧЕЗЛА НА ВРЕМЯ УСЕРДНО ОТДАВАЛИСЬ Лучше всех У Исконно русский П В этой одежде С Крик гусей У Сказала вслух П В большом лесу С Глядя на огонь У Узнал сейчас П На особую полку С
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