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(-2)+X-(-3)=5 Плизззз
Математика
(-2)+X-(-3)=5 Плизззз
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) (-2)+х-(-3)=5 (-2)+х+3=5 х=5+2-3 х=4.
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