Расскажите об одном из поэтов, в творчестве которого есть стихотворения о Великой Отечественной войны.

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Стихотворения и поэмы[править | править вики-текст] Титул книги Симонова в «Библиотеке советской поэзии»«Слава»«Победитель» (1937, поэма о Николае Островском),«Павел Чёрный» (М., 1938, поэма, прославлявшая строителей Беломорско-Балтийского канала),«Ледовое побоище» (поэма). М., Правда, 1938Настоящие люди. М., 1938Дорожные стихи. — М., Советский писатель, 1939Стихи тридцать девятого года. М., 1940Суворов. Поэма. М., 1940Победитель. М., Воениздат, 1941Сын артиллериста. М., 1941Стихи 41-го года. М., Правда, 1942Фронтовые стихи. М., 1942Война. Стихи 1937—1943. М., Советский писатель, 1944Друзья и враги. М., Гослитиздат, 1952Стихи 1954 года. М., 1955Иван да Марья. Поэма. М., 195825 стихотворений и одна поэма. М., 1968Вьетнам, зима 70-го. М., 1971Если дорог тебе твой дом…«С тобой и без тебя» (сборник стихов). М., Правда, 1942«Дни и Ночи» (о Сталинградской битве)Я знаю, ты бежал в бою…«Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины..»«Майор привез мальчишку на лафете..»Ул Константи́н (Миха́йлович Си́монов— русский советский прозаик, поэт, киносценарист, журналист и общественный деятель. Герой Социалистического Труда (1974). Лауреат Ленинской (1974) и шести Сталинских премий (1942, 1943, 1946, 1947, 1949, 1950). Участник боёв на Халхин-Голе (1939) и Великой Отечественной войны 1941—1945 г.г., полковник Советской Армии. Член КПСС с 1942 года. Заместитель генерального секретаря Союза писателей СССР.