Запиши словосочетание холодный ветер, синее небо в творительном и предложном пад??жах. Выдели окончания. 1) Т. п. : 2) П. п. :
Русский язык
Запиши словосочетание холодный ветер, синее небо в творительном и предложном пад??жах. Выдели окончания. 1) Т. п. : 2) П. п. :
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Т. п.каким? чем? : холоднЫМ ветрОМ, синИМ небОМ. 2) П. п.о каком? о чём :о холоднОМ ветрЕ, о синЕМ небЕ.
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