В ателье из 3,6 метра ткани сшили 4 блузки и 6 юбок для девочек. Сколько метров ткани ??зрасходовали на 1 блузку если на одну юбку ушло 0,4 метра?
Математика
В ателье из 3,6 метра ткани сшили 4 блузки и 6 юбок для девочек. Сколько метров ткани ??зрасходовали на 1 блузку если на одну юбку ушло 0,4 метра?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0.4х6=2.4 м. -ушло на 6 юбок 3.6-2.4=1.2 м. -осталось на 4 блузки 1.2/4=0.3 м. -ушло на 1блузку Ответ:0.3 м.
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