В ателье из 3,6 метра ткани сшили 4 блузки и 6 юбок для девочек. Сколько метров ткани ??зрасходовали на 1 блузку если на одну юбку ушло 0,4 метра?

Математика

В ателье из 3,6 метра ткани сшили 4 блузки и 6 юбок для девочек. Сколько метров ткани ??зрасходовали на 1 блузку если на одну юбку ушло 0,4 метра?

Автор: Гость