Переведите пожалуйста на английский Меня зовут Амина мне восемь лет моего брата зовут Рамазан ему шесть лет он ходит в садик мою маму зовут Ольга она работает магазине моего папу зовут Омар он работает Москве водителемУ меня ес...

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Переведите пожалуйста на английский Меня зовут Амина мне восемь лет моего брата зовут Рамазан ему шесть лет он ходит в садик мою маму зовут Ольга она работает магазине моего папу зовут Омар он работает Москве водителемУ меня есть бабушка и дедушка они живут далеко у нас очень дружная семья я люблю свою семью

Автор: Гость