Переведите пожалуйста на английский Меня зовут Амина мне восемь лет моего брата зовут Рамазан ему шесть лет он ходит в садик мою маму зовут Ольга она работает магазине моего папу зовут Омар он работает Москве водителемУ меня ес...
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Переведите пожалуйста на английский Меня зовут Амина мне восемь лет моего брата зовут Рамазан ему шесть лет он ходит в садик мою маму зовут Ольга она работает магазине моего папу зовут Омар он работает Москве водителемУ меня есть бабушка и дедушка они живут далеко у нас очень дружная семья я люблю свою семью
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
My name is Amina me eight years my brother's name is Ramazan him six years he goes to kindergarten, my mother name is Olga, she runs the shop my dad name is Omar he runs Moscow voditelemU I have a grandmother and grandfather they lived far away we have a very close family, I love my family
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