Масса батона хлеба 450гр.Батон тяжелее калача на 256гр. Какова масса пяти калачей?
Математика
Масса батона хлеба 450гр.Батон тяжелее калача на 256гр. Какова масса пяти калачей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
450-256=194 гр. -масса одного калача 194х5=970 гр. -масса 5 калачей Ответ:970гр.
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