В первом вагоне поезда ехали 5 пассажиров, а во втором- на 2 пассажира меньше. Сколь??о всего пассажиров ехало в двух вагонах? лвротвпрвт
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В первом вагоне поезда ехали 5 пассажиров, а во втором- на 2 пассажира меньше. Сколь??о всего пассажиров ехало в двух вагонах? лвротвпрвт
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5+3=8 .......................
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