Можно ли электрический заряд делить бесконечно и почему? понятнее только пожалуй??та
Физика
Можно ли электрический заряд делить бесконечно и почему? понятнее только пожалуй??та
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет, нельзя. Наименьшая частица электрического заряда - электрон, заряд которого равен Кулонов. Заряд, который меньше заряда электрона получить невозможно.
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