Рассчитайте,за какое время сможет добежать охотник от своей палатки до одинокой ели,охотник пробегает 3м в секунду,расстояние от палатки до ели 3км

Окружающий мир
Рассчитайте,за какое время сможет добежать охотник от своей палатки до одинокой ели,охотник пробегает 3м в секунду,расстояние от палатки до ели 3км
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Гость:
1000секунд, тк з км/3 м
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