Рассчитайте,за какое время сможет добежать охотник от своей палатки до одинокой ели,охотник пробегает 3м в секунду,расстояние от палатки до ели 3км

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Рассчитайте,за какое время сможет добежать охотник от своей палатки до одинокой ели,охотник пробегает 3м в секунду,расстояние от палатки до ели 3км

Автор: Гость