Подчеркните буквы,обозначающие бездарные гласные звуки в корнях слов.? Вечером большая черная туча закрыла все небо. Надвигается сильная гроза. Буря ломала деревья. Стало совсем темно

Русский язык

Подчеркните буквы,обозначающие бездарные гласные звуки в корнях слов.? Вечером большая черная туча закрыла все небо. Надвигается сильная гроза. Буря ломала деревья. Стало совсем темно

Автор: Гость