Подчеркните буквы,обозначающие бездарные гласные звуки в корнях слов.? Вечером большая черная туча закрыла все небо. Надвигается сильная гроза. Буря ломала деревья. Стало совсем темно
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Подчеркните буквы,обозначающие бездарные гласные звуки в корнях слов.? Вечером большая черная туча закрыла все небо. Надвигается сильная гроза. Буря ломала деревья. Стало совсем темно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ВечЕром,бОльшая,надвИгается,грОза,лОмала,дЕревья,тЕмно
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