Какие механические нагрузки могут воздействовать на споры бактерий?

Биология
Какие механические нагрузки могут воздействовать на споры бактерий?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На споры могут воздействовать все природные факторы т е давление воздуха, температура, климат
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