Один простой вопрос: квадрат какого числа будет равен 41 и как вы это определили?
Алгебра
Один простой вопрос: квадрат какого числа будет равен 41 и как вы это определили?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Квадрат это число умноженное само на себя , просто перебирай цифры и ищи там например 3*3 5*5 и тд
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