Жир: где они находятся , значение

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1.Нормальная деятельность организма возможна при непрерывном поступлении пищи. Входящие в состав пищи жиры, белки, углеводы, минеральные соли, вода и витамины необходимы для жизненных процессов организма. Питательные вещества являются как источником энергии, покрывающем расходы организма, так и строительным материалом, который используется в процессе роста организма и воспроизведения новых клеток, замещающих отмирающие. Но питательные вещества в том виде, в каком они употребляются в пищу, не могут всосаться и быть использованными организмом. Только вода, минеральные соли и витамины всасываются и усваиваются в том виде, в каком они поступают. Питательными веществами называются белки, жиры и углеводы. Эти вещества являются необходимыми составными частями пищи. В пищеварительном тракте белки, жиры и углеводы подвергаются как физическим воздействиям (измельчаются и перетираются), так и химическим изменениям, которые происходят под влиянием особых веществ - ферментов, содержащихся в соках пищеварительных желёз. Под влиянием пищеварительных соков питательные вещества расщепляются на более простые, которые всасываются и усваиваются организмом. БЕЛКИ. СТРОЕНИЕ, СВОЙСТВА И ФУНКЦИИ "Во всех растениях и животных присутствует некое вещество, которое без сомнения является наиболее важным из всех известных веществ живой природы и без которого жизнь была бы на нашей планете невозможна. Это вещество я наименовал - протеин". Так писал еще в 1838 году голландский биохимик Жерар Мюльдер, который впервые открыл существование в природе белковых тел и сформулировал свою теорию протеина. Слово "протеин" (белок) происходит от греческого слова "протейос", что означает "занимающий первое место". И в самом деле, все живое на земле содержит белки. Они составляют около 50% сухого веса тела всех организмов. У вирусов содержание белков колеблется в пределах от 45 до 95%. Белки являются одними из четырех основных органических веществ живой материи (белки, нуклеиновые кислоты, углеводы, жиры), но по своему значению и биологическим функциям они занимают в ней особое место. Около 30% всех белков человеческого тела находится в мышцах, около 20% - в костях и сухожилиях и около 10% - в коже. Но наиболее важными белками всех организмов являются ферменты, которые, холя и присутствуют в их теле и в каждой клетке тела в малом количестве, тем не менее управляют рядом существенно важных для жизни химических реакций. Все процессы, происходящие в организме: переваривание пищи, окислительные реакции, активность желез внутренней секреции, мышечная деятельность и работа мозга регулируется ферментами. Разнообразие ферментов в теле организмов огромно. Даже в маленькой бактерии их насчитываются многие сотни. Белки, или, как их иначе называют, протеины, имеют очень сложное строение и являются наиболее сложными из питательных веществ. Белки - обязательная составная часть всех живых клеток. В состав белков входят: углерод, водород, кислород, азот, сера и иногда фосфор. 2. Сыры, творог нежирный, мясо животных и птиц, большинство рыб, соя, горох, фасоль, орехи Творог жирный, свинина, колбасы вареные,сосиски, яйца, крупа манная, гречневая,овсяная, пшено, мука пшеничная, макароны Хлеб ржаной и пшеничный, крупа перловая,рис, зеленый горошек, молоко, кефир,сметана, картофель Все остальные овощи, фрукты, ягоды и грибы. 3.Углеводы являются органическими соединениями, состав которых - водород, углерод и кислород. С пищей в организм попадают сложные и простые, неусвояемые и усвояемые углеводы – они необходимы для обычного, соответствующего норме обмена жиров и белков в организме человека. В совокупности с белками углеводы образуют определенные ферменты и гормоны, и другие не менее важные соединения. Недостаток углеводовПроисходит неправильное сжигание жиров, с формированием кетонов, побочных продуктов, которые накапливаясь, приводят к кетозу, который в свою очередь рождает снижение аппетита, вялость, усталость и потерю работоспособности. Так же образование кетонов при условии окисления жиров и отчасти белков приводит к отравлению тканей мозга, с возможностью потерь сознания и вплоть до ацидотической комы. 4. К первой группе относят сахар, конфеты, сладкую выпечку, мармелад, изюм, финики, рис, макароны, гречневую, манную каши, мед, варенье и другие продукты. Ко второй группе относят хлеб, как ржаной, так и пшеничный, фасоль, горох, шоколад, халву и пирожные. К группе с умеренным содержанием углеводов относят сырки творожные сладкие, мороженое, картофель, свеклу, виноград, яблоки, и фруктовые соки. К четвертой группе относят овощи: кабачки, капусту, морковь, тыкву, и фрукты: арбуз, дыню, груши, персики, абрикосы, апельсины, мандарины, и др. И, наконец, к последней группе, с наименьшим содержанием углеводов относят молоко, кефир, сметану, творог, огурцы, редис, салат, лук зеленый, помидоры, лимоны, и свежие грибы.