Определите какую роль играет слово ,, Дерево " в приведённых примерах : 1) Дерево п??днялось выше дома . 2) На косогоре мы увидели дерево с белоснежным стволом и ярко-зеленой кроной . 3) Сосна -это хвойное дерево я . 4)...

Русский язык
Определите какую роль играет слово ,, Дерево " в приведённых примерах : 1) Дерево п??днялось выше дома . 2) На косогоре мы увидели дерево с белоснежным стволом и ярко-зеленой кроной . 3) Сосна -это хвойное дерево я . 4) Из-за редких деревьев вырисовались белые корпуса домов .
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Дерево(подлежащее___) поднялось выше дома .  2) На косогоре мы увидели дерево(дополнение_ _ _ _ ) с белоснежным стволом и ярко-зеленой кроной .  3) Сосна -это хвойное дерево(сказуемое=======) .  4) Из-за редких деревьев(обстоятельство_._._._._) вырисовались белые корпуса домов . 
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