2 загадки про значимые части слова. Пожалуйста

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2 загадки про значимые части слова. Пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Она выражает значение словаИ называется просто — ... (основа)В словах «отдал», «вошел», «подставка»Перед корнем пишется... (приставка)

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