Зделайте пажалуйста но быстре
Биология
Зделайте пажалуйста но быстре
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эпителиальные ткани являются пограничными, так как покрывают организм снаружи и выстилают изнутри полые органы и стенки полостей тела. Мышечные ткани вид движения процесса внутреннего организма. Соединительная ткань хрящевая, костная, подкожная ткань и т.д.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Ученик на решение задачи по математике потратил 15 мин, что составляет одну треть времени, отаведённгона выполнение домашнего задания. Сколько врем...
Окружающий мир
Математика
Математика