Зделайте пажалуйста но быстре

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Эпителиальные ткани являются пограничными, так как покрывают организм снаружи и выстилают изнутри полые органы и стенки полостей тела. Мышечные ткани вид движения процесса внутреннего организма. Соединительная ткань хрящевая, костная, подкожная ткань и т.д.