Зделайте пажалуйста но быстре

Биология
Зделайте пажалуйста но быстре
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эпителиальные ткани являются пограничными, так как покрывают организм снаружи и выстилают изнутри полые органы и стенки полостей тела. Мышечные ткани вид движения процесса внутреннего организма. Соединительная ткань хрящевая, костная, подкожная ткань и т.д.
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