Пожалуйста помогите разобрать слово коснуться под цифрой 2
Русский язык
Пожалуйста помогите разобрать слово коснуться под цифрой 2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Окончания нет; основа-все слово;корень-кос;суффикс-ну, ть, ся.
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