Ученик на решение задачи по математике потратил 15 мин, что составляет одну треть времени, отаведённгона выполнение домашнего задания. Сколько времени отведено на выполнение домашнего задания
Математика
Ученик на решение задачи по математике потратил 15 мин, что составляет одну треть времени, отаведённгона выполнение домашнего задания. Сколько времени отведено на выполнение домашнего задания
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)15*3=45 OTVET)45MIN
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Математика
Математика