Ученик на решение задачи по математике потратил 15 мин, что составляет одну треть времени, отаведённгона выполнение домашнего задания. Сколько времени отведено на выполнение домашнего задания

Математика
Ученик на решение задачи по математике потратил 15 мин, что составляет одну треть времени, отаведённгона выполнение домашнего задания. Сколько времени отведено на выполнение домашнего задания
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Гость:
1)15*3=45                OTVET)45MIN
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