20 баллов!!!!! переведите грамотно текст. без переводчика, потому что некоторые сло??а переводятся неправильно. (перевести на украинский) Около двух столетий привлекает к себе внимание и очаровывает посетителей знаменитая "Со...

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20 баллов!!!!! переведите грамотно текст. без переводчика, потому что некоторые сло??а переводятся неправильно. (перевести на украинский) Около двух столетий привлекает к себе внимание и очаровывает посетителей знаменитая "Софиевка". Этот прекрасный парк на скалистых берегах речки Каменка с естественными дубовыми лесами.Гармонично Сочетание естественных пейзажей с оригинальными и художественными творениями позволил создать единый парковый комплекс. В парке произрастают декоративные формы бука,дуба,каштана,клена софоры японской,каменного дерева.Парк изобилует разнообразными декоративными,красиво цветущими кустарниками. Настоящие чудо парка-гроты.Самый большой из них вырублен в гигантской скале.Шум падающей воды в углу грота напоминает удары грома,от чего грот и получил название Громовой.Тревожным чувством страха входишь в грот Страха,образованы огромной нависающей гранитной глыбой,которая вызывает у посетителя чувство страха.В готе Дианы очаровывает журчание подземного родникового источника,напоминающего журчание арфы. В центре парка пруд с искусственным островом.Овальной Формы островов,соединяющей с берегами мостиком,весь покрыт деревьями и кустами.В парке установлены прекрасные скульптуры из белого мрамора.Парк "Софиевка" сегодня любимое место отдыха.

Автор: Гость