Написать существительные слова (10 слов) с окончанием -tion, пожалуйста

Английский язык
Написать существительные слова (10 слов) с окончанием -tion, пожалуйста
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