20 пословиц где есть притяжательные местоименя и подчеркнуть их

Гость: Гость:

Твой меч, а моя голова. Твоя воля, а и мне есть доля. Ваши играют, а наши рыдают. Ваши крадут, а наши прячут. Своя рубашка ближе к телу. Мой дом - моя крепость. Твой бы приговор, да тебе же во двор. Наши отцы и деды того не делали, да и нам не велели. Ничего не знаю - моя хата с краю. У нашего Егорки на все отговорки. Я его выручил, а он меня выучил. Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты. На моих дрожжах ваше тесто взошло. Сын у меня мой, а ум у него свой. Наш пострел везде поспел. Язык мой - враг мой. Дай дураку власть, чтоб ему с ней не пропасть. Быть-то оно было, да нас при том не было. Каждый кулик свое болото хвалит. Подчеркните сами. Притяжательные местоимения: мой, твой, ваш, наш, свой.