Запишите дробь в виде частного.1)7/7=... : ... 2)1/9=... : ... 3)42/6=... : ... 4)5/7=... : ...
Математика
Запишите дробь в виде частного.1)7/7=... : ... 2)1/9=... : ... 3)42/6=... : ... 4)5/7=... : ...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
РЕШЕНИЕ 1) 7/7 = 7:7 = 1 2) 1/9 = 1:9 3) 42/6 = 42:6 = 7 4) 5/7 = 5:7
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