Используя теорему,обратную теореме Виета, найдите корни квадратного уравнения. ??^2+3x+2=0
Алгебра
Используя теорему,обратную теореме Виета, найдите корни квадратного уравнения. ??^2+3x+2=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х²+3х+2 = 0 х1+х2 = -3 х1*х2 = 2 Значит, корни уравнения -1 и -2
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