Опишите внений вид древних людей. В чем их главное отличие от животных?

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Архантропы (питекантропы, древнейшие люди, протерантропы) - представители одной из стадий эволюции человека. Для исследователей, признающих стадию "предшественника человека" и не вводящих этого предшественника в состав семейства гоминид, архантропы выступают как вторая стадия эволюции человека или первая в эволюции собственно гоминид (Якимов, 1977). ￼ Рис. 17. Реконструкции: 1 - женщина-синантроп, 2 - питекантроп Таксономическое положение представителей стадиальной группы архантропов описывается различным образом (Бунак, 1966). Обобщенная морфологическая характеристика архантропов дается в целом ряде работ. Мы остановимся на их диагнозе, приводимом Кларком (1968). Диагноз включает такое сочетание признаков: объем мозговой коробки, равный примерно 1000 см3, заметное уплощение черепного свода, небольшая выпуклость лба, массивные надглазничные валики, заглазничное сужение черепа, продольный гребень, толстостенность, плоские носовые кости, тяжелая нижняя челюсть без подбородка, клыки, иногда выступающие и смыкающиеся с зубным промежутком другой челюсти, ряд структурных особенностей зубов и т. д. Кости конечностей не отличаются от костей Homo sapiens. Более обобщенная характеристика древнейших людей принадлежит Я. Я. Рогинскому (1963): "Двуногое хождение уже было усвоено древнейшими людьми, между тем как форма их черепа и строение лицевого скелета сохраняли много обезьяньих черт: объем мозговой полости был значительно меньше, чем у современного человека, зубы также имели некоторые признаки, характерные для высших обезьян". Архантропы более чем палеоантропы отражают в своем морфологическом статусе "промежуточность" между человеком и обезьяной, сочетая значительное число черт сходства с антропоидами и признаки отличия всех гоминид от них. Объяснением этого может быть неравномерность морфологической эволюции признаков, органов и их систем, что придает каждой стадии эволюции человека свой характерный морфологический облик. Прогресс в развитии человеческой руки и стопы на стадии архантропа из - за отсутствия находок можно пока лишь предполагать, используя знание морфологии предшествующей и последующей в эволюции форм. Если стопа питекантропов вполне сформировалась, то кисть по своей структуре, видимо, была отлична от современной, что несколько сковывало движение больших пальцев (Хрисанфова, 1967).