В сеть с напряжением 220 В включены последовательно 10 ламп с сопротивлением по 24 Ом, рассчитанные на 12 В, каждая. Лишнее напряжение поглощается реостатом. Определить силу тока в цепи и сопротивление реостата.

Физика
В сеть с напряжением 220 В включены последовательно 10 ламп с сопротивлением по 24 Ом, рассчитанные на 12 В, каждая. Лишнее напряжение поглощается реостатом. Определить силу тока в цепи и сопротивление реостата.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решаем: 10ламп*12в=120в  за лампами стоит реостат. 10ламп по 24ом=240ом  а раз на 240омах выделится 120в, то сложив пропорцию найдём напряжение и сопротивление реостата: 240/120=Х/100в, потому что 120в+100в=220в. Х=200ом, найдём ток,для этого сложим сопрот.реостата и ламп 240ом+200ом=440ом   I=U/R=220/440=0.5а проверяем напряжение на реостате U=I*R=0.5*200=100в
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