В сеть с напряжением 220 В включены последовательно 10 ламп с сопротивлением по 24 Ом, рассчитанные на 12 В, каждая. Лишнее напряжение поглощается реостатом. Определить силу тока в цепи и сопротивление реостата.

Гость: Гость:

Решаем: 10ламп*12в=120в за лампами стоит реостат. 10ламп по 24ом=240ом а раз на 240омах выделится 120в, то сложив пропорцию найдём напряжение и сопротивление реостата: 240/120=Х/100в, потому что 120в+100в=220в. Х=200ом, найдём ток,для этого сложим сопрот.реостата и ламп 240ом+200ом=440ом I=U/R=220/440=0.5а проверяем напряжение на реостате U=I*R=0.5*200=100в